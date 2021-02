Apertura in rialzo per Wall Street in attesa di conti Amazon e Google

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Amazon

Alphabet

energia

beni di consumo secondari

finanziario

Walt Disney

Visa

United Health

Goldman Sachs

Pfizer

Walgreens Boots Alliance

IBM

Nxp Semiconductors N V

Wynn Resorts

Tesla Motors

Fiserv

Bed Bath & Beyond

Vertex Pharmaceuticals

Moderna

Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) -apre la sessione in netto rialzo, con ilche avanza a 30.539 punti; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.818 punti. Sale il(+1,25%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+1,2%).Il mercato USA guarda con ottimismo alle(la holding di Google), che saranno diffuse dopo la chiusura dei mercati. Occhi puntati anche sui negoziati tra Biden e i repubblicani per il pacchetto di aiuti all'economia.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,70%),(+1,64%) e(+1,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,42%),(+2,27%),(+2,24%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,30%),(+3,04%),(+2,76%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,91%.In caduta libera, che affonda del 3,50%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,06 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,45%.