Asstel, Guindani: "Per fibra e 5G necessari fondi Recovery per almeno 10 miliardi"

(Teleborsa) - La dotazione messa in campo dall'Italia nel suo Pnrr "nella parte relativa alla realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, fibra e 5G, è del tutto insufficiente. Io credo che vadano previsti almeno 10 miliardi". È quanto afferma il, in un'intervista su Il Sole24 Ore."Le infrastrutture digitali – spiega Guindani – sono la premessa indispensabile per laScordiamoci la diffusione omogenea di big data, cloud computing o intelligenza artificiale se non disporremo di copertura Vhcn sull'intero territorio nazionale. Senza infrastrutture adeguate vedremo solo crescere il digital divide".Nel dettaglio – prosegue il presidente di Asstel – "ci sono". Per Asstel serve un ", a partire dalla "", i cui "tempi di completamento vanno comunque accelerati altrimenti le reti non saranno disponibili entro i tempi stabiliti da Bruxelles per la realizzazione del Pnrr e da Roma per la trasformazione digitale della Pa". In secondo luogo – sottolinea Guindani – "lova integrato. Occorre portare i Giga a tutte le unità immobiliari e imprese di queste aree in cui risiede il 45% della popolazione". Il terzo punto prevede un, emerse dalle consultazioni di Infratel come non rientranti nell'attuale piano di copertura Bul nella misura del 17,6%del territorio nazionale". Quarto, "fra cui Open-Ran per creare una tecnologia aperta che aumenti le opportunità di approvvigionamento di apparati radio". Necessario, infine,in grado integrare le reti pubbliche negli insediamenti produttivi, complemento indispensabile delle misure Impresa 4.0. In gioco – conclude Guindani – c'è il futuro dell'Italia in Europa.