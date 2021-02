Banche: S&P promuove stress test Eba, ne misurerà resistenza

S&P

(Teleborsa) -promuove gli stress test sulle banche europee lanciati dall'Eba e i cui risultati saranno pubblicati il 31 luglio.Lo stress test prevede "un" che "contempla una prolungata contrazione in Europa nel periodo 2021-2023, spiegata con il protrarsi della pandemia e uno shock di fiducia" - sottolineano gli esperti di S&P - secondo cuiconsiderata la forte incertezza che circonda l'impatto della", in particolare per quanto riguarda "la loro resistenza in caso di una crescita più aspra delle perdite su crediti".Secondo gli esperti dell'agenzia di rating, la decisione dell'Eba di includere nell'esercizio uno scenario fortemente avverso permetterà dunque diin un contesto che rimane connotato da grande incertezza."Apprezziamo l'esercizio degli stress test e ne seguiremo con attenzione i risultati - si legge nel comunicato di S&P -. Pensiamo che gli stress test offriranno importanti informazioni aggiuntive ai mercati che questa volta saranno particolarmente importanti data l'alta incertezza che permane circa l'impatto della pandemia sui bilanci delle banche. L'obiettivo della ricerca è quello di testare la resilienza delle banche in caso di un aumento piu' forte del previsto delle perdite sui crediti portando di conseguenza alla luce potenziali inadeguatezze di capitale".