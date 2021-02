Borse europee in rally. Milano si allinea

Amazon

Alphabet

Gamestop

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

alimentare

servizi finanziari

beni industriali

CNH Industrial

Exor

Saipem

Tenaris

DiaSorin

Ferrari

Terna

Datalogic

Fincantieri

Biesse

Sesa

Sanlorenzo

Falck Renewables

ERG

Mediaset

(Teleborsa) -e per Piazza Affari, grazie al rinnovato ottimismo sulla campagna vaccinale ed in attesa delle trimestrali delle big USA,. Segnali positivi giungono anche dai, dove restano accesi i riflettori sul titoloe sull'argento colpiti oggi entrambi dalle vendite dopo la nuova fiammata della vigilia complice la "retail mania".Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.844,9 dollari l'oncia, in calo dello 0,83%.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,52%.Invariato lo, che si posiziona a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,63%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%,avanza dello 0,45%, e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,63%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,80%, a 22.001 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 23.989 punti.In luce sul listino milanese i comparti(+2,02%),(+1,52%) e(+1,52%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,76%.Su di giri(+2,79%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,63%.Effervescente, con un progresso del 2,62%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.Tra i(+6,05%),(+3,93%),(+3,70%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.