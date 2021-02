Brillante Piazza Affari con il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che seguono l'ottima chiusura di Wall Street, mentre prosegue la stagione delle trimestrali.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,25%), raggiunge 54,22 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,35%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%, e vola, con una marcata risalita dell'1,87%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 22.110 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 24.112 punti.(+2,75%),(+1,88%) e(+1,72%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo(+3,69%),(+3,15%),(+2,95%) e(+2,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,24%),(+3,64%),(+3,45%) e(+3,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,58%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.