Chiusura in positivo per Milano e le altre borse europee

(Teleborsa) -, in linea con la giornata strepitosa delle borse europee. Intanto avvia la giornata in pole position la borsa di Wall Street, dove gli investitori si incamminano sulla strada degli acquisti, aspettando i risultati delle trimestrali di Amazon e Google.Lieve calo dell', che scende a quota 1,202. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.837,1 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,61%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,65%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,56%, buona performance per, che cresce dello 0,78%, e su di giri(+1,86%).A Piazza Affari, ilchiude la giornata con un aumento dell'1,11%, a 22.067 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che chiude in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura precedente.In denaro il(+1,14%); sulla stessa linea, buona la prestazione del(+1,35%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,64%),(+2,40%) e(+2,29%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,76%.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,32%.Effervescente, con un progresso del 4,14%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,76%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,68%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,98%.Si è mossa sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,04%),(+5,92%),(+3,69%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -1,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,68%.