Crolla GameStop, valore più che dimezzato in due giorni

rivenditore USA di videogiochi

AMC Entertainment

Koss Corp

(Teleborsa) - Affonda ilcon i prezzi allineati a 113 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 90,2 e successiva a quota 67,4. Resistenza a 146,9. I tanti piccoli investitori che si erano organizzati susembrano aver abbandonato GameStop, dopo aver registrato profitti record la settimana scorsa, con il titolo che ha più che dimezzato il suo valore in due giorni., mentre la febbre attorno a quella coorte di azioni (come, ndr) inizia a rompersi", ha scritto in una notafondatore di Vital Knowledge."C'è un calo della volatilità e ci sono segni che i flussi di Reddit si stanno spostando altrove, come sull'argento. Questi sono sicuramente i segni deldi GameStop", ha detto, co-responsabile della strategia sui derivati presso Susquehanna Financial Group.