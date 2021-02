Harley-Davidson crolla in borsa dopo perdite per 96 milioni in quarto trimestre

Harley Davidson

(Teleborsa) - Crolla in borsa, registrando une portandosi a quota 32,42, dopo che ha comunicato perdite per 96 milioni di dollari nell'ultimo trimestre 2020. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 30,48 e successiva 28,54. Resistenza a 35,07.La società americana ha comunicato che le suenel 2020 a circa 145.000 unità, uno dei livelli più bassi dalla fine degli anni '90. Harley-Davidson ha registrato una perdita nel quarto trimestre di 96 milioni di dollari, o, rispetto a un profitto di 13 milioni di dollari, o 9 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno prima. Gli analisti si aspettavano unContestualmente ai risultati per l'ultimo trimestre dell'anno, la società ha anche presentato un, che include da 190 milioni a 250 milioni di dollari all'anno in investimenti e un(tricicli motorizzati) per ottenere maggiori ricavi dalla vendita delle moto.