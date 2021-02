Luigi Capello (LVenture): "Digitalizzazione nel Recovery Plan grande opportunità per l’Italia"

(Teleborsa) - "Il tema della digitalizzazione contenuto nel Recovery Plan può essere una grande opportunità di sviluppo per l’Italia". È quanto dichiara, holding leader negli investimenti di startup digitali. "Con la consegna all’UE della prima stesura del piano - spiega Cappello - l'Italia ha la possibilità di usufruire di oltre 46 miliardi di euro da investire nella digitalizzazione e in quella che è, di fatto, una".Secondo l'esperto, è necessario investire negli asset strategici del Paese e puntare sulla. "Un’implementazione fondamentale deve riguardare gli investimenti nella nuova impresa digitale e nelle nuove tecnologie - afferma Cappello - si tratta di elementi che possono rappresentare un volano economico che avrebbe un respiro duraturo nel tempo e nel futuro, e che consentirebbero in maniera più efficace di accelerare la crescita del nostro Paese"."Con questi interventi - aggiunge Capello - che prevedono fra l'altro la semplificazione delle procedure amministrative e la, con la creazione di spazi di coworking e smart working, l’Italia farebbe un balzo deciso nell’era digitale aumentando le opportunità offerte dall’innovazione tecnico-organizzativa"."Al fianco della digitalizzazione - conclude - il Recovery Plan prevede diversi interventi infrastrutturali, come il Piano Italia 1 Gbit/s per ilcon la copertura in fibra ottica in ambiti pubblici ritenuti strategici come la scuola, la sanità e la cultura e lo sviluppo del 5G in tutto il Paese, che darebbe la possibilità all’Italia di parlarsi in rete collegando periferia e centro".