Malpensa, Airport Handling e Beta Trans siglano accordo per servizi cargo integrati

(Teleborsa) -, joint venture italiana di dnata (Gruppo Emirates) e principale fornitore di servizi aerei negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, ha siglato una, fornitore leader di servizi merci, per offrire una gamma completa diai clienti operantiL'offerta congiunta delle due società comprende servizi direlativi alle attività di, di, die diLa partnership porterò ad una integrazione dei processi operativi e delle finzioni delle due società, concretizzandosi in unoper i servizi dipresso l’aeroporto di Malpensa. Ciò consentirà alle due aziende diper ottimizzare ulteriormente le loro operazioni e l'offerta di servizi, nonché di fornire un'efficienza di livello mondiale durante tutto il processo di handling.I clienti potranno contare su. Gli investimenti delle due società negli ultimi anni includono undi 13.000 mq, una struttura dedicata ai, certificata CEIV e con centinaia di attrezzature di supporto a terra all'avanguardia ed eco-efficienti come i nuoviche garantiscono il trasporto e la consegna in tutta sicurezza di merci termosensibili tra il magazzino merci e l'aereo."Siamo lieti di collaborare con un altro importante e rinomato player del settore per offrire congiuntamente una soluzione avanzata one-stop shop ai nostri clienti", ha affermato, CEO di Airport Handling, dicendosi fiducioso che la partnership porterà "vantaggi significativi" alle società ed ai clienti., CEO di Beta Trans, ha dichiarato che questa partnership "consente a entrambe le società di completare la propria offerta" ed a Beta Trans di "crescere e affinare la nostra offerta commerciale ".