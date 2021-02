Seduta all'insegna del toro a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta al rialzo per le principali piazze asiatiche, che seguono l'andamento positivo degli indici azionari statunitensi. A fare da assist al sentiment degli investitori è l'ottimismo per i risultati societari che controbilancia le aspettative di un prolungamento dello stato di emergenza in Giappone.termina la sessione in progresso con ilche avanza dello 0,97%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che termina in rialzo dell'1,80%.Ottima la prestazione di(+1,53%); con analoga direzione, in denaro(+1,43%).In netto miglioramento(+2,1%); con analoga direzione, effervescente(+1,51%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%.Il rendimento dell'è pari allo 0,06%, mentre il rendimento delscambia al 3,20%.