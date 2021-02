Snam, impegno per la transizione energetica inserito in statuto

Snam

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti diha approvato alcune, proposte dal CdA a dicembre, tra cui quelle che riguardano l'impegno verso lae il tema dell'ePer quanto riguarda il primo tema, fermo restando l’impegno della società nel core business delle attività regolate di trasporto, stoccaggio e rigassificazione del, l’assemblea ha approvato la modifica dell’oggetto sociale di cui all’art. 2 dello statuto per delineare espressamente le attività legate alla transizione energetica: il, la realizzazione e gestione di impianti connessi alla. Questa modifica ha avuto il voto favorevole di circa il 97,7% del capitale sociale rappresentato in assemblea e di circa il 69,02% del capitale sociale.Per quanto riguarda il tema dell'equilibrio di genere, l’assemblea ha modificato l’art. 13 dello statuto per allinearsi alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che richiedono agli statuti delle società quotate di prevedere che il riparto dei membri del consiglio di amministrazione sia effettuato in modo tale da. Su questa modifica, c'è stato il voto favorevole di circa il 99,64% del capitale sociale rappresentato in assemblea e di circa il 70,39% del capitale sociale.L’assemblea ha inoltre approvato (voto favorevole del 95,78% del capitale rappresentato in assemblea e di circa il 67,67% del capitale) la proposta del CdA di eliminazione della previsione di cui al comma secondo dell’art. 12 dello statuto, concernente laper il compimento di operazioni di "cessione, conferimento, affitto, usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell’ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al".