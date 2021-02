Terna, il calendario finanziario del 2021

Utility romana

Terna

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari e di eventualiche saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021.ha inoltre sottolineato che nel corso del quarto trimestre, in una data che sarà successivamente individuata, si terrà la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento del Piano Industriale pluriennale.CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Terna, progetto di bilancio di esercizio Terna al 31 dicembre 2020 e proposta di destinazione degli utiliAppuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziariAssemblea: (Tra il 30 aprile e il 7 maggio 2021) Approvazione del bilancio di esercizio di Terna al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utiliCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziariSaldo del dividendo relativo all’esercizio 2020 con pagamento il 23 giugno 2021CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziariCDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziariAcconto sul dividendo dell’esercizio 2021 con pagamento il 24 novembre 2021