Uber, forte rialzo in borsa dopo acquisizione Drizly

Uber

(Teleborsa) -è in forte rialzo in borsa dopo che ha annunciato di aver, per circain azioni e contanti, la società di delivery di alcolici. Il titolo sta spiccando il volo, attestandosi a 57,77, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 58,76 e successiva a quota 61,68. Supporto a 55,84.Drizly lavora con migliaia di commercianti locali per fornire ai suoi utenti, negli Stati Uniti, un'. Dopo il completamento dell'operazione, Drizly diventerà una controllata di Uber e il, pur mantenendo anche un'app Drizly separata."Il nostro obiettivo in Uber è rendere la vita delle persone un po' più facile - ha affermato- Ecco perché ci siamo ramificati in nuove categorie di prodotti come generi alimentari, farmaci e, ora, alcol". L'accordo dovrebbe concludersi entro la. Uber ha affermato che prevede che oltre il 90% del corrispettivo da pagare agli azionisti di Drizly sarà costituito da azioni ordinarie Uber e il saldo sarà pagato in contanti.