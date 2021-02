Abbigliamento, Monnalisa: transazioni su proprio shop online +72% in quarto trimestre 2020

Monnalisa

(Teleborsa) -, azienda aretina di abbigliamento di fascia alta per bambini e quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, ha annunciato che lerispetto allo stesso periodo dell'anno prima, con unpiù che raddoppiato, in crescita per circa il 105%.La società ha detto di aver, in particolare sulla tecnologia, con l’obiettivo di rendere ancora più stabile la piattaforma, oggetto di integrale evoluzione nel corso del 2020, anche per rispondere al boom degli acquisti onlini causato dalla pandemia."Siamo molto soddisfatti della performance della nostra piattaforma e-commerce che nella seconda metà del 2020 ha decisamente subito un’accelerazione importante rispetto al 2019 - ha dichiaratodi Monnalisa - Questi risultati non sono occasionali ma frutto di una precisa strategia digitale che, come già annunciato nel corso dell’esercizio appena concluso, ha canalizzato i principali investimenti introducendo importanti evoluzioni tecnologiche".