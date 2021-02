Biometano, Rosetti Marino acquisisce il 60% di Green Methane

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, società quotata sull’AIM Italia e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha, società leader in Italia nella progettazione, realizzazione e messa in marcia di impianti per la trasformazione di biogas in biometano.L’accordo è stato raggiunto tra l’amministratore delegato della società ravennate,, e da Ferruccio Marchi e Luigi Tomasi, rispettivamente presidenti delle. Le società cedenti manterranno comunque importanti quote nella nuova compagine societaria capitanata da Rosetti Marino.Gli impianti di Green Methanee producono un metano verde con caratteristiche idonee, sia per l’che arriva alle nostre case, sia per. La tecnologia di Green Methane è stata selezionata dal gruppo ravennate, si legge in una nota, perché produce biometano con un elevatissimo livello di purezza e perché i suoi impianti risultano compatibili con quelli di liquefazione del metano e di generazione di idrogeno da metano già sviluppati da Rosetti Marino tramite la sua controllataL’obiettivo di Rosetti Marino è quindi quello di "proporsi al mercato come, garantendo, in base alle esigenze della clientela, impianti per la produzione di metano verde, anche liquefatto, e idrogeno verde". Inoltre, per il gruppo ravennate la tecnologia Green Methane rappresenta anche "l, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dettati dal Green Deal europeo e dalla Conferenza COP 21 di Parigi", conclude la nota.