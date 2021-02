Continua la corsa di Piazza Affari dopo incarico a Draghi

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

bancario

assicurativo

utility

automotive

materie prime

Poste Italiane

Banca Mediolanum

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Ferrari

Tenaris

UnipolSai

ASTM

Banca Ifis

Anima Holding

Tinexta

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Piazza Affari non accenna a interrompere la sua corsa dopo cheha accettato, con riserva, l'incarico di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. L'è sostanzialmente stabile su 1.838 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 55,23 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +105 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,57%.avanza dello 0,48%, poco mosso, che mostra un +0,05%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,22%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo del 2,58%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 24.676 punti.Ottima la prestazione del(+2%); come pure, positivo il(+1,44%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+4,77%),(+4,46%) e(+4,15%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,53%) e(-0,47%).di Milano, troviamo(+6,23%),(+5,74%),(+5,32%) e(+5,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,23%.di Milano,(+4,52%),(+4,50%),(+3,95%) e(+3,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,74%.