Del Castillo (Ppe): coinvestimento aperto fibra favorisce ripresa

TIM

(Teleborsa) -per tutti è fondamentale per lae "i progetti dipossono contribuire a raggiungere questo obiettivo rapidamente". Così su Twitter, eurodeputata (Ppe) e rapporteur del Codice europeo per le comunicazioni elettroniche."Ne è un esempio - ha proseguito - il progetto per lo sviluppo della fibra in Italia", facendo riferimento all'iniziativa del gruppo TIM che rappresenta ildi questo tipo inNei giorni scorsi,, con l'obiettivo di accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio diha pubblicato sul proprio sito wholesale l’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in. Grazie a questo progetto - chiarisce una nota - si potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese inL’offerta di coinvestimento è stata, contestualmente, notificatai (Agcom) affinché possa valutarla ai sensi del nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche e assumere i conseguenti provvedimenti.