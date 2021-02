Denaro su Capri Holdings, festeggia la trimestrale

Capri Holdings

S&P-500

Capri Holdings

indice del basket statunitense

Capri Holdings

(Teleborsa) - Modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,54%.Il gruppo che controlla i marchi comeha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2021 con una 179 milioni di dollari da 210 milioni dello stesso periodo di un anno prima. Su base adjusted, l'EPS si è attestato a 1,65 dollari ampiamente sopra gli 1,01 dollari stimati dagli analisti. Isono diminuiti del 17,1% a 1,3 miliardi di dollari.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,19%, rispetto a -0,54% dell').Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 45,11 USD. Primo supporto individuato a 41,65. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 48,57.