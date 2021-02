Europa, mercati, stampa: riflettori puntati su Draghi

(Teleborsa) -: lain testa, si interroga sull'"irruzione" - per certi versi a sorpresa - dell'ex Presidente BCE Mario Draghi sullachiamato a riuscire proprio dove la politica ha fallito. "Se emergerà unaci sarà quello di formulare una strategia per la ripresa economica dopo la pandemia. Sul proprio sito il quotidiano definisce DraghiE ancora: "Fino a martedì l'idea che Draghi potesse sostituire Giuseppe Conte era come unper molti italiani frustrati da una coalizione di governo che sembrava paralizzata".". Titola ilNell'analisi del corrispondente Tom Kington si legge: "A lui sarà affidato il compito di guidare l'Italia fuori dalla suaeconomica dalla Seconda guerra mondiale". E ancora: "Ora deve ottenere ilsottolinea il giornalista, affermando che Contema alla fine non è riuscito a sopravvivere alleDraghi conquista anche le prime pagine dei giornali. "Il Presidente Sergio Mattarella convoca Mario Draghi per affidargli un governo di emergenza in Italia", scrive El Mundo, dopo che "i negoziati tra i partiti dellaMentreosserva che "ilhae non ha lasciato scappatoie a un accordo".Anche ladà il benvenuto all'ex numero uno BCE. Il Corriere della Sera, nell' editoriale a firma di Massimo Franco, sottolinea come "la candidatura” dell’ex governatore della Banca centrale europea “come risposta al fallimento della coalizione tra M5s, Pd e IV a una deriva elettorale ad alto rischio è l’antidoto più potente che il capo della Stato,, potesse scegliere".La Repubblica titola "L’ora di Draghi" in prima pagina e il direttore Maurizio Molinari nel suo editoriale definisce l’economista "il PMolto caloroso il benvenuto dell'ex commissario europeo agli Affari economici, il franceseè una delle persone piùche abbia mai incontrato. Così come era l'uomo giusto per l'Euro nel 2012, può essereper l'Italia nel 2021, se ottiene l'unità di cui ha bisogno., scrive in un tweet."Sta al Governo italiano e alle istituzioni democratiche decidere" il futuro dell'Italia, dice la Vicepresidente della Commissione Ue"ma non è una grande sorpresa se dico che Mario Draghi è rispettato e ammirato in questa città e oltre",Un Governo Draghi, con un "chiaro" mandato e un', verrebbe visto dagli investitori e dai partner europei "come l'opzione piu' credibile per affrontare le sfide politiche dell'Italia, come le riforme strutturali e il miglior utilizzo delle risorse del Recovery plan", scrivenel report odierno sulla situazione politica italiana. "Seper guidare il governo - sottolineano - è probabile che lo spread continui a stringersi sotto i 100 punti. Se, invece, non trovasse sostegno sufficiente, aumentando lalopotrebbe tornare a salire in area 150-200 punti"."Il fallimento del tentativo di mediazione del Presidente della camera Fico nel dar vita ad un nuovo governo politico ha prodotto il risultatoLo ha dichiaratoInvestment manager di Pictet Asset Management, commentando l'attuale situazione politica italiana e sottolineando l'importanza di avere "un governo istituzionale guidato da una personalità con una reputazione internazionale di primissimo livello, politicamente super partes per fronteggiare le sfide della crisi economico/sanitaria e per ottimizzare l'utilizzo dalle risorse delnell'avviare il processo di ricostruzione/modernizzazione del Paese".