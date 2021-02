Mercati, governo Draghi potrebbe spostare flussi di capitale sull'Italia

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Saranno l'uso dei fondi dele ii due aspetti su cui unporterà più benefici, secondo gli analisti. Se il nuovo governo istituzionale, guidato dall'ex presidente della BCE, trovasse un supporto trasversale in parlamento, i mercati potrebbero confermare l' euforia mostrata questa mattina in apertura di seduta."Il nuovo governo dovrebbe innanzitutto operare per un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi del Recovery Fund e impostare alcuneper accelerare la traiettoria di crescita del'economia - ha affermato, co-responsabile dell'Ufficio Studi di Equita - La credibilità di Draghi a livello internazionale potrebbe, quindi di aspettiamo un impatto positivo sul mercato azionario italiano".Secondo Equita, gli investitori dovrebbero, in una prima fase,(quindi sull'indice FTSE MIB) "che traggono vantaggio dalla riduzione dello spread, dall'implementazione degli investimenti legati al Recovery Fund e/o dalla riduzione dello sconto Italia", ha spiegato De Bellis. I titoli su cui puntare, secondo Equita, sono soprattutto"Draghi sarebbe un risultato positivo per i mercati, non perché è stato il salvatore della crisi sovrana europea nel ruolo di Presidente della BCE, ma perché un governo tecnico sarebbe più probabilmente in grado di- ha invece commentato, Senior Portfolio Manager di BlueBay Asset Management - in cui lo stretto coordinamento con l'UE e le riforme strutturali dovrebbero non solo aiutare la ripresa economica, ma anche ridurre le tensioni populiste sorte sotto il Governo Monti"."Con il numero di casi di Covid-19 in aumento e la situazione complessa sul fronte dei vaccini - dato che l’UE ha avuto problemi a livello di consegne - ilsarà necessario più a lungo per sostenere la ripresa e le minori tensioni politiche ridurranno le frizioni nel corso di questo periodo di incertezza", secondo Hense.