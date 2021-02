Mercato Moto, Ancma: 2021 inizia con una frenata, -18,2% a gennaio

(Teleborsa) - Il nuovo anno per ilsi apre con una frenata. Ale immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori hanno complessivamente fatto segnare un) sullo stesso mese dell'anno scorso . A comunicarlo è(Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) che indica tra le cause "il prolungamento delle misure di contenimento della pandemia e il perdurare dell'emergenza sanitaria, oltre che il ricorso al telelavoro che ha limitato gli spostamenti, soprattutto nei contesti urbani"."Fattori che, insieme a un contesto economico incerto e a un andamento climatico del mese particolarmente freddo, hanno inciso in particolare sul mercato di scooter e ciclomotori, anche se – ha aggiunto il presidente di Ancma– è doveroso sottolineare che il settore si confronta con un gennaio 2020 che si era rivelato positivo". A gennaioimmatricolate segnano una flessione del 16% rispetto allo stesso periodo del 2020, con 12.298 mezzi venduti. A trascinare verso il basso il mercato sono invece gli, che subiscono un calo del 22,98% pari a 6.015 veicoli immatricolati, mentre le moto targano 6.283 mezzi e perdono l'8,10% del loro mercato.Particolarmente critica la situazione dei: i cinquantini fanno registrare un calo del 36% pari a 1.141 veicoli immessi sul mercato, ma pagano la forte flessione dell'elettrico, che rappresenta ormai un quarto del loro mercato. A gennaio, infatti, il mercato delle due ruote ricaricabili, ha fatto registrare un calo del 66% e 263 veicoli venduti. Ancma ha spiegato che tale flessione si spiega con il confronto con gennaio 2020 che si era caratterizzato per l'acquisto di flotte.