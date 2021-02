Neosperience, CdA delibera aumento capitale per acquisizione MYTI

Neosperience

(Teleborsa) - Il CdA diha deliberato l’aumento di capitale riservato finalizzato al pagamento del 51% della società Myti, operazione perfezionata lo scorso 29 ottobre.Il contratto di acquisizione - spiega una nota - prevedeva un pagamento di 175.000 euro corrisposto al momento della firma del contratto stesso e ulteriori 525.000 euro sotto forma di 102.000 azioni NSP con valore pari a 5,123 euro ciascuna e determinato in base al prezzo medio ponderato con i volumi di negoziazione dei 30 giorni precedenti la data di sottoscrizione del contratto stesso. Inoltre, tale contratto prevedeva un’eventuale integrazione di prezzo da corrispondersi entro luglio 2021 e basata sull’effettivo Ebitda conseguito dalla società Myti nel corso del 2020.Pertanto "il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale per Euro 10.200 oltre sovrapprezzo, a pagamento, mediante emissione di n. 102.000 azioni ordinarie della società senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, a valere sulla delega conferita dall’Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2019.Ildelle Nuove Azioni, comprensivo del sovrapprezzo, è stato determinato dal CdA in 5,123 ciascuna. Tale valore è stato determinato in base: a quanto a suo tempo definito nel contratto di acquisto del 51% di Myti, con un valore attribuito alle azioni Neosperience pari a Euro 5,123; al prezzo medio ponderato con i volumi di negoziazione dei 6 mesi precedenti la data di convocazione del Consiglio di Amministrazione (1 febbraio 2021), pari a 5,366 euro.L’operazione - spiega la società - "è parte della strategia di sviluppo di Neosperience avviata a seguito della quotazione in Borsa e che prevede un rapido rafforzamento delle competenze tecnologiche del Gruppo e un’espansione della base di clientela, anche grazie a una serie di acquisizioni mirate. L’obiettivo, già annunciato al mercato, è quello di creare un polo di riferimento nel panorama europeo delle soluzioni applicative dedicate alla Digital Customer Experience".