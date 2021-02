Opening Bell stonata per Wall Street

Alphabet

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street, con. Tra le big alle prese con i risultati, le big del mondo tech americano,(Google) ed, hanno annunciato conti migliori delle aspettative.Sul fronte macroeconomico, la(National Employment Report) sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, unacontro il calo di 78 mila unità della rilevazione precedente risultando nettamenteche si aspettavano un incremento di 49 mila posti di lavoro. Tra poco sono, come l'indice PMI composito, quello sui PMI servizi e l'ISM non manifatturiero.Sulle prime rilevazioni, si muove sotto la parità il, che scende a 30.607 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.833 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,33%); come pure, leggermente positivo l'(+0,34%).(+1,85%) e(+0,90%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+0,79%) e(+0,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,74%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.Tentenna, che cede lo 0,60%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,47%),(+6,04%),(+5,25%) e(+3,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,85%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,21%.Sensibili perdite per, in calo del 2,82%.In apnea, che arretra del 2,24%.