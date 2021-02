Petrolio, Opec+ ottimista su rimbalzo domanda nel 2021

(Teleborsa) - Iesprimonodi una ripresa economica globale e di un conseguente aumento della domanda mondiale di petrolio."Con l'avanzamento delle campagne vaccinali e la situazione macroeconomica in miglioramento, c'è un crescente ottimismo sulla domanda globale di petrolio" - ha affermato il- durante una riunione in videoconferenza del comitato mensile congiunto di monitoraggio ministeriale (JMMC) dell'OPEC+.In una dichiarazione pubblicata dopo l'incontro, Novak ha affermato che tutti i partecipanti sono "ottimisti" per un "anno di ripresa nel 2021" ritenendo che la vaccinazione "sia un fattore positivo per il resto dell'anno, che stimolerà l'economia mondiale e la domanda di petrolio".