Prese di profitto su Novavax dopo volo in Borsa su vaccino Covid

Novavax

Moderna

Pfizer

BioNTech

Nasdaq 100

azienda americana che produce vaccini

Novavax

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo, che esibisce una perdita del 4,52% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni sono le, quando il titolo dell'azienda biotecnologica del Maryland ha. A fare da assist al rally è stato l'annuncio da parte della società americana di un vaccino anti Covid, efficace all'89,3% che protegge contro la variante inglese del coronavirus. Il vaccino è in grado di offrire una protezione, seppur al 60%, anche contro quella sudafricana. Contro quest'ultima variante si sono rivelati meno efficaci anche i vaccini die diSu base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 260,9 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 247,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 274,3.