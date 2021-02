Prysmian: CdA approva lista candidati per mandato 2021-23, Battista CEO

Prysmian

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato lache verra` convocata per l'approvazione del Bilancio della Societa` per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020. Con tale Assemblea scadra` - si legge in una nota - il mandato triennale dell'attuale Consiglio e, in linea con l'art. 14 dello Statuto Sociale, saranno sottoposte all'esame degli azionisti le eventuali liste di candidati depositate dagli aventi diritto per la nomina dei componenti il Consiglio per il prossimo mandato.Inoltre, il Gruppo ha adottato una nuova struttura organizzativa in linea con le best practice internazionali, con l'obiettivo di rafforzare la focalizzazione sulle opportunita` strategiche offerte dalla transizione globale verso economie basate su energia a basse emissioni di carbonio e digitalizzazione.Sotto la, la nuova organizzazione sarà imperniata sui seguenti: Chief Operating Officer, Divisioni di Business, Funzioni di Gruppo. Con la nuova organizzazione, Valerio Battista rafforza ulteriormente la focalizzazione sulla strategia di crescita organica e inorganica del Gruppo, nonché sull'accelerazione dei principali progetti di innovazione. I due grandi trend mondiali della transizione verso energia a basse emissioni di carbonio e lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni a sostegno della digitalizzazione, sono tra le maggiori opportunità di crescita sulle quali la società si concentrerà per garantirsi unaAl fine di fare leva sulla più ampia presenza geografica e sulla customer proximity, garantendo nel contempo le sinergie di business, Massimo Battaini prende la responsabilità del nuovo ruolo di Chief Operating Officer (COO). Massimo Battaini, membro del Consiglio di Amministrazione e fino ad oggi CEO di Prysmian Group North America, supervisionerà la strategia operativa del Gruppo, le performance e i risultati delle Regions, in coordinamento con le tre Divisioni di Business del Gruppo.