Wall Street chiude in forte rialzo

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,57%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Su di giri il(+1,56%); con analoga direzione, positivo l'(+1,37%).(+2,46%),(+2,15%) e(+2,00%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+4,73%),(+4,43%),(+4,22%) e(+3,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,26%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.Tra i(+4,26%),(+3,92%),(+3,69%) e(+3,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,13%.Affonda, con un ribasso del 6,23%.Crolla, con una flessione del 4,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.