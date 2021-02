Wall Street in cauto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di New York prosegue in cauto rialzo dopo un avvio in ordine sparso e con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulla stagione delle trimestrali societarie.Sul fronte macroeconomico, la stima ADP sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di gennaio, una crescita di 174 mila nuovi impieghi risultando nettamente superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento di 49 mila posti di lavoro.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 30.687 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.840 punti. Poco sopra la parità il(+0,3%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,66%) e(+2,72%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,68%) e(-0,44%).Tra i(+3,35%),(+2,62%),(+1,73%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.(+8,35%),(+8,23%),(+6,68%) e(+6,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,77%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,92%.In caduta libera, che affonda del 5,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,67 punti percentuali.