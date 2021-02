Boeing esternalizza servizi IT a Dell ed elimina 600 posti di lavoro

Boeing

(Teleborsa) -ha annunciato chebuona parte del lavoro dela partire da aprile,. Il taglio interesserà il 10% del personale che si occupa di tecnologia in azienda, secondo quanto riferito ai dipendenti da Susan Doniz, vicepresidente per l'information technology della società.Doniz ha detto che i dipendenti interessati dai tagli potranno fare domanda per un lavoro diverso all'interno dell'azienda, fare domanda per lavorare per Dell o essere licenziati. "Questo è un", ha detto la manager, sottolineando però come la crisi economica da coronavirus abbiaBoeing hain tutta l'azienda durante il 2020 e ha già pianificato che dovrà tagliarne altri 11.000 quest'anno.