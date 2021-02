Coronavirus, Cts: dal 15 febbraio ok a impianti sciistici aperti in zona gialla

(Teleborsa) - Glinellea partire dalpotranno riaprire al pubblico le loro piste. È quanto riporta un'indiscrezione dell'Ansa in merito ad una riunione delche esaminava il protocollo messo a punto dalla Regioni lo scorso 28 gennaio.Da quanto è emerso sarebbe invece stata bocciata l'ipotesi di un'apertura anche in zona arancione con unaal 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e l'utilizzo obbligatorio di mascherine Ffp2."Ora va tolto il divieto di circolazione tra le Regioni, abbiamo bisogno di sapere che si possa venire in montagna – ha dichiarato il presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef),, commentando la notizia – Non voglio pensare che le imprese interrompano la cassa integrazione per i dipendenti e poi venerdì prossimo ci dicano che non tolgono il divieto di spostamento. Abbiamo già subito tantissimi danni e decine di aziende sono in crisi di liquidità".Nel frattempo, sono 13.659 i casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 279.307), di cui 151.367 molecolari (ieri 157.931) e 118.775 test rapidi (ieri 121.376). Sale leggermente il(ieri 4,72%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono quasiSonoi decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale di vittime soprada inizio pandemia. Sale leggermente il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 6 in più, 2.151 totali), cala invece quello degli, 328 in meno rispetto a ieri (sono 19.743 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(1.746), seguita da(1.544),(1.192),(1.174),(975),(896),(807) e(789).