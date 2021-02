Fastweb, nel 2020 aumentati clienti, ricavi e margini

(Teleborsa) - Nonostante un 2020 segnato dall'emergenza Covid-19, per il settimo anno consecutivoconferma la sua crescita con performance nettamente positive in termini di clienti, ricavi e margini nonostante. Con l'acquisizione di 110mila nuovi clienti per i servizi di accesso a banda larga, pari a un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, – comunica la società in una nota – la base clienti di Fastweb a fine dicembre si attesta a 2.747.000 unità.Continua a tassi sostenuti la crescita del servizio mobile, con 1.961.000 sim attive al 31 dicembre, in aumento del 12% rispetto al 2019., in aumento del 4% rispetto al 2019. In progressione anche l'EBITDA che raggiunge quota 784 milioni di euro, con un aumento del 5% rispetto al 2019 mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 732 milioni di euro, confermando la crescita del 5%. Evoluzione estremamente positiva anche del FCF Proxy (calcolato come EBITDAaL - Capex) che si attesta a 145 milioni di euro (al netto di partite straordinarie), con un incremento di 44% rispetto al 2019, segnalando un netto miglioramento nella capacita' di generazione di cassa.(al netto delle operazioni di acquisizione di), pari al 25% dei ricavi, destinati prioritariamente allo sviluppo di infrastrutture di rete di nuova generazione sia fisse che mobili. In particolare gli investimenti della società guidata dasi sono concentrati sulannunciato in dicembre. Nel dettaglio prevede lo sviluppo del servizio mobile 5G, già disponibile a Milano, Bologna, Roma e Napoli, che via via si estenderà anche al resto del territorio nazionale; il roll out progressivo della rete UltraFWA che oggi raggiunge 50 città e che a regime coprirà 12 milioni di case nelle aree grigie e bianche del paese; e il potenziamento del servizio in fibra (FTTH) con l'incremento della velocità da 1 Gbps a 2.5 Gbps.Sul fronte deisono stati 2.011.000 i clienti che al 31 dicembre 2020 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga (+18% rispetto a dicembre 2019), un trend sostenuto della forte domanda di connessioni fisse ultra performanti da parte delle famiglie italiane durante i mesi dell'emergenza. Con circa il 73% dei clienti (+ 9 punti percentuali rispetto all'anno precedente) che opta per una connessione con performance fino a 1 Gigabit, Fastweb – come emerge anche dai dati dell'osservatorio trimestrale di Agcom – si conferma leader del segmento.