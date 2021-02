Finecobank, raccolta robusta a gennaio. Gestito più che raddoppiato

Finecobank

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio la raccolta netta disi dimostra "particolarmente solida e robusta", raggiungendo 891 milioni di euro (+175% rispetto a 323 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo, "a conferma del cambio di passo nella capacità della Banca di attrarre nuovi asset e clienti nell’attuale contesto".Lasi attesta a 470 milioni,rispetto a 217 milioni di gennaio 2020. Lasi è attestata a 369 milioni, mentre laè 51 milioni.Il primo mese dell’anno - si legge nella nota di Finecobank - ha inoltre "confermato l’accelerazione strutturale del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma. I ricavi stimati nel mese di gennaio sono stati pari a circa 19 milioni, oltre il 30% rispetto a un anno fa. Nel mese si è registrato"., con dati di raccolta estremamente positivi registrati in assenza di iniziative commerciali - dichiara-. La capacità della Rete di intercettare le necessità di investimento della clientela si traduce in un, grazie anche all’apprezzamento per l’offerta dei prodotti FAM. Inoltre la qualità della piattaforma aumenta ulteriormente la capacità di attrarre nuovi clienti, con una decisa accelerazione del numero dei nuovi conti aperti”.