Future USA in frazionale rialzo dopo sussidi

(Teleborsa) - Isono innegli scambi pre-apertura di Wall Street, spinti anche da un calo maggiore delle attese delleSi preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sulsale dello 0,14% a 30.671 punti, quello sulloavanza dello 0,21% a 3.831 punti, mentre ilguadagna lo 0,42% a 13.451 punti.Nel pre-market volta, grazie alla trimestrale positiva (soprattutto per le vendite online e in Cina), ma aumentano anche, per gli utili dell'ultimo trimestre maggiori delle aspettative.