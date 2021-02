Idrogeno, H2IT: potenziare il PNRR con il dettaglio dei progetti e delle risorse

(Teleborsa) - Sebbene nell’idrogeno è già presente in 3 delle 6 missioni – “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” ed “Istruzione e Ricerca” – secondo, Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile, "il piano potrebbe essere potenziato negli aspetti di dettaglio riguardanti i progetti specifici e le risorse che andranno a finanziarli, nel chiarire le modalità di finanziamento di tali progetti e i prossimi passi per la loro implementazione".È la posizione sostenuta dal Presidente di H2IT, intervenuto il 2 febbraio alla Camera dei deputati nel ciclo di audizioni della Commissione Attività Produttive, commercio, turismo proprio in merito alla proposta sul “” (PNRR). Dossi, in particolare "ha mostrato ledi sviluppo di un settore – si legge in una nota di H2IT – che, se adeguatamente sostenuto, può creare importanti opportunità economiche e giocare un ruolo primario nel panorama europeo e internazionale".Per tali ragioni, continua il comunicato, "risulta importante ampliare l’azione del PNRR da ambiti specifici citati nello stesso ad azioni più ampie relative ai settori dell’e del, dell’integrazione die delle relative. Lo sviluppo di questa filiera richiede parallelamente l’implementazione di un quadro legislativo, normativo e autorizzativo abilitante senza il quale tali progetti non potrebbero compiersi".Durante l’audizione H2IT ha toccato alcuni punti chiave per quanto riguarda l’idrogeno e il PNRR. Tra questi la, l’esigenza di una filiera che deve essere integrata, il, la ricerca e sviluppo, la mobilità e trasporto, la tecnologia, l’utilizzo dell’idrogeno nell’industria ‘hard-to-abate’.