PMI settore sportivo, al via collaborazione SACE-Sport e Salute

(Teleborsa) - Sostenere iche operano nelcon questo obiettivo parte la collaborazione tra, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. L‘intesa è stata siglata dall’Amministratore Delegato di SACEe dal Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpAL’accordo - spiega la nota - "hadi SACE e mediante i servizi ingegneristici di Salute e Sport, finalizzati alla realizzazione di strutture dedicate alla pratica sportiva, anche agonistica. Inoltre, il protocollo d’intesa prevede iniziative nell’ambito del- tra cui l’ammodernamento degli impianti sportivi di SeS e di terzi, anche in chiave di efficienza energetica - e il rafforzamento dell’internazionalizzazione delle"Lo- ha commentato l’Amministratore Delegato di SACE Pierfrancesco Latini – incarna alcuniche fanno parte della nostra cultura, oltre ad essere un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo. Ecco perché siamo orgogliosi di mettere a disposizione, insieme a Sport e Salute SpA, il nostroe la nostra esperienza, anche nell’ambito del perimetro Green di SACE, a beneficio di una filiera che costituisce un importante driver di crescita per la nostra economia. Sostenere i piani di sviluppo delle PMI del settore, sia in Italia che all’estero, conferma ancora una volta il nostro ruolo di facilitatore di business in un momento quanto mai complesso, in vista dellaper l'accordo espressa dal Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpAche sottolinea: "quella immaginata conche da oggi saremo in grado di fornire a chi intende fare impresa in settori strategici di nostro interesse. Sport e Salute, quale Società dello Stato cui è affidato il compito di promuovere la diffusione dello sport sia in Italia che all’estero, ritiene che l’aiuto e il sostegno in un momento così delicato per le nostre PMI interessate ad effettuare interventi in ambiti strategici quali le infrastrutture dedicate al mondo sportivo, favorendoSACE e SeS, inoltre, "si impegnano a promuovere sul territorio i temi di comune interesse tramite attività di comunicazione e la partecipazione a t