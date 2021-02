Rally di Elettra Investimenti su esclusiva Cogeninfra per acquisizione quota controllo

Elettra Investimenti

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 10,07%.A fare da assist al titolo la notizia confermata dalla stessa società che l'azionista di maggioranza B Fin ha comunicato di aver concesso a Cogeninfra un'esclusiva per un'eventuale acquisizione di una quota di controllo nella società.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro di medio periodo diribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 8,367 Euro. Primo supporto individuato a 8,017. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 8,717.