Recovery Plan, Anas propone di inserire un capitolo dedicato progetto "smart road"

(Teleborsa) - Si può ancora inserire un capitolo dedicato alle "" diall'interno del, amministratore delegato della azienda controllata da FSI, ha sottolineato questo punto nel corso di un'audizione alle commissioni riunite Bilancio e Ambiente sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Il meccanismo di accesso ai fondi del Recovery pone limiti che hanno reso difficile intercettare flussi finanziari significativi", ha spiegato, "avevamo individuato alcune opere importanti e implementazioni tecnologiche purtroppo non rientrati nei parametri di spesa 2026 e quindi sono state stralciate e non sono state attualmente inserite"."Ci sonoallo stato attuale per un sistema didinamico della rete stradale – ha aggiunto – dovrebbe riguardarci anche se non c'è nel piano un riferimento diretto ad Anas". "Sono risorse per la gestione ed il monitoraggio di ponti e viadotti – ha spiegato – sulla base delle linee guida dele che consentono un importante capitolo di azione che Anas sta conducendo nell'ambito della cosiddetta manutenzione predittiva".Simonini ha ricordato che il progetto "smart road" di Anas prevede invece un investimento di. "Sono in corso gli investimenti dei primi 250 milioni di euro – che riguardano circa 3mila km ha precisato – con l'obiettivo "di una riduzione del 50% degli incidenti entro il 2030". "Purtroppo – ha evidenziato l'amministratore delegato di Anas – questo importante capitolo non è al momento legato al Recovery ma potrebbe essere un caposaldo importante e ci consentirebbe di rimanere neidel 2026".