Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni industriali

informatica

Visa

American Express

Travelers Company

Cisco Systems

United Health

Merck

Microsoft

Ebay

Altera

Moderna

Netflix

Qualcomm

Cognizant Technology Solutions

Bed Bath & Beyond

Tesla Motors

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.860 punti.A incidere sono ledelle grandi aziende, i progressi nei negoziati per il prossimoe i dati sul mercato del lavoro che vedono una stabilizzazione dellealla disoccupazione.Leggermente positivo il(+0,69%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,64%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,90%),(+1,04%) e(+0,91%).Tra i(+3,57%),(+3,41%),(+3,25%) e(+2,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+6,22%),(+3,79%),(+3,66%) e(+3,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,58%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,10%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%.