Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 30.724 punti; sulla stessa linea, incolore l', che archivia la seduta a 3.830 punti, sui livelli della vigilia.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,40%; guadagni frazionali per l'(+0,23%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,27%),(+2,06%) e(+0,51%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,76%) e(-0,70%).Tra i(+3,92%),(+3,21%),(+2,15%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,84%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,40%),(+7,30%),(+7,28%) e(+7,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,49%.In apnea, che arretra del 5,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,16%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 77,03K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -2,8%; preced. 4,6%)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 4%; preced. -6,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 830K unità; preced. 847K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,7%; preced. 1%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -65,7 Mld $; preced. -68,1 Mld $)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 6,7%; preced. 6,7%).