Atlantia, impatto Covid su business. Board accetta proroga per offerta CDP su ASPI

Atlantia

(Teleborsa) -ha annunciato oggi i risultati preliminari per l’esercizio 2020, che stimanodi euro, rispetto agli 11,6 miliardi registrati nel 2019, undi euro, in calo di circa 2 miliardi rispetto al 2019.In particolare, la contrazione dell’EBITDA è originata dall’nel 2020 (2,8 miliardi di euro di minori ricavi), nonché dai maggiorisostenuti da Autostrade per l’Italia (0,2 miliardi di euro), parzialmenteda misure didi gestione messe in atto dalle diverse società del gruppo in risposta agli effetti della pandemia.I dati relativi all’andamento del traffico sulledel Gruppo mostrano un calo del 27,3% in Italia, 30,8% in Spagna, 24,6% in Francia, 26,3% in Cile, 8,8% in Brasile e 12% in Messico. Ilmostra un calo del 76,8% per Aeroporti di Roma e del 68,4% per Aeroports de la Cote d’Azur.(FFO) è stimatorispetto ai 5 miliardi di euro del 2019, risentendo, oltre che degli impatti già citati, di maggiori oneri finanziari sostenuti nel 2020. Glioperativi, pari nel 2020 a circa, mostrano un rallentamento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 2019.del Gruppo al 31 dicembre 2020 è stimato pari a 39,1 miliardi di euro, con un incremento di 2,4 miliardi di euro pari a circa +6% rispetto al 31 dicembre 2019, principalmente per effetto del consolidamento del gruppo RCO in Messico e di ERC in USA per complessivi 4,7 miliardi di euro. Complessivamente, a fine 2020 il Gruppo Atlantia dispone di circa, rafforzata da emissioni sui mercati dei capitali internazionali tra gennaio 2020 e gennaio 2021 per complessivi 8,2 miliardi di euro, necessaria a soddisfare gli impegni di investimento assunti dalle concessionarie del Gruppo.Atlantia ha anche annunciato la decisione del Consiglio di Amministrazione didi CDP-Blackstone-Macquarie dii termini per la presentazione diper ASPI. "Il Consiglio ha accolto la richiesta del Consorzio CDP manifestando la propria disponibilità alla concessione della prorogae richiedendo che, entro la medesima data, il Consorzio CDP presenti un’offerta vincolante e non soggetta a condizioni di sindacazione o finanziamento".