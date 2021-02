Chiusura positiva per Piazza Affari, spinta dal settore bancario

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche risulta anche oggi uno degli indici più positivi nel Vecchio Continente. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,39%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,64%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,89%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,17%), che raggiunge 56,89 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.poco mosso, che mostra un -0,03%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,22%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,90%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,80% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 25.115 punti.In denaro il(+0,84%); con analoga direzione, buona la prestazione del(+1,35%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,94%),(+2,41%) e(+2,23%).Il settore, con il suo -0,95%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+4,71%),(+4,43%),(+3,29%) e(+3,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,28%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,27%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+7,95%),(+7,22%),(+5,42%) e(+4,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,51%.In apnea, che arretra del 2,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,04%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.