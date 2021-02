Il calendario 2021 degli eventi societari di Basicnet

Il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori

Basicnet

(Teleborsa) -ha comunicato il calendario degli eventi societari dell'intero anno, confermando la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale, semestrale e annuale e le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.Il management dicomunicherà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso del 2021.CDA: Esame dei dati preliminari del 2020Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvatiCDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvatiAssemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)CDA: Esame dei principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 31 marzo 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvatiCDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvatiCDA: Esame dei principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 30 settembre 2021Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati