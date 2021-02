Intesa, Messina: "Nel 2020 superato obiettivo utile. Remunerazione azionisti priorità"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, conseguendo un risultato netto di 3,1 miliardi di euro se si esclude l'impatto contabile della combinazione con UBI Banca e l'impairment dell'avviamento della Banca dei Territori. Lo ha ribadito il Ceo di Intesa Sanpaolo,in relaizone alla pubblicazione dei risultati d'esercizio."Nell'ultimo trimestre dello scorso anno abbiamo ulteriormente", ha sottolineato Messina, ricordando che nell'intero 2020 lo stock si è ridotto di, raggiungendo il target con un anno d'anticipo. Di conseguenza,si è portato ai minimi dal 2007, includendo Ubi Banca e applicando la definizione EBA, mentre l'NPL ratio netto si è portato al 2,3% includendo UBI.Il manager ha affermato che lesuperano le attese e sonodi euro all'anno. "Il processo di integrazione è perfettamente in linea con i piani e il coinvolgimento delle persone provenienti da UBI sta avvenendo con pieno successo". ha sottolineato., ha affermato il Ceo di Intesa, citando iche saranno distribuiti a maggio, il quantitativo massimo stabilito dall'autorità di vigilanza e ribadendo la volontà di chiedere l'autorizzazione per la distribuzione della "parte restante" del payout del 75% sull'utile netto normalizzato 2020 di 3,5 miliardi.l'impegno a erogare dividendi per un"Il mio auspicio per il 2021 è che sia l'anno del superamento della pandemia, del rilancio economico e del contrasto alle emergenze sociali", ha aggiunto il manager, confermando che la banca si propone come "punto di riferimento per una crescita sostenibile e inclusiva".