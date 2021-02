Italgas, al via emissione bond in due tranche a 7 e 12 anni

Italgas

Intesa Sanpaolo

Crédit Agricole

Goldman Sachs

Mediobanca

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha lanciato questa mattina sul mercato una nuova emissione obbligazionaria “dual tranche” a tasso fisso con scadenze a 7 e 12 anni, di 500 milioni di euro cadauna.Il collocamento - spiega una nota - rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc, Unicredit Bank AG,CIB,International,Contestualmente è stata avviata questa mattina un’offerta di acquisto (Tender Offer) rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note: 750.000.000 euro 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, di cui tuttora in circolazione titoli per un ammontare nominale pari a 268.360.000 (XS1551917245); 650.000.000 euro 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, di cui tuttora in circolazione titoli per un ammontare nominale pari a 480.945.000 (XS1578294081).L’importo accettato sarà definito da Italgas tenendo conto dell’ammontare massimo dell’offerta di riacquisto fissato a 300.000.000 e secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 5 febbraio 2021, soggetto alle limitazioni all’offerta e alla distribuzione applicabili.BNP Paribas, J.P. Morgan AG e Unicredit Bank AG agiscono in qualità di Dealer Managers.Gli esiti dell’operazione saranno comunicati al mercato nei prossimi giorni. Italgas regolerà l’intero importo per cassa.Le suddette operazioni sono coerenti con la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la durata media del portafoglio obbligazionario della Società.