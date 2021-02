La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,08%, a 31.056 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,09%.In denaro il(+1,18%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,07%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,28%),(+1,55%) e(+1,10%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,54%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,92%),(+3,81%),(+3,77%) e(+3,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.(+5,31%),(+4,49%),(+4,22%) e(+3,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,82%.Seduta drammatica per, che crolla del 5,86%.Sensibili perdite per, in calo del 3,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -65,7 Mld $; preced. -68,1 Mld $)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 6,7%; preced. 6,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 50K unità; preced. -140K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,4%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0%)16:30: Scorte petrolio, settimanale.