Primo weekend "giallo": più controlli e misure anti-movida

(Teleborsa) -per il primo weekend dell'con leche varano piani sicurezza ad hoc per evitare che si ripetano le scene che hannoappena una settimana fa, alla vigilia dell'che, in alcuni casi, si sono trasformate in feste ae, addirittura,come a, i controlli saranno intensificati principalmente nei luoghi dellao neiNellaobiettivo evitare le resse che si sonoin particolare nellanel cuore della città. Sono stati predisposti corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri. Inon si limiteranno solo al centro storico, ma verranno estesi anche a tutte le zone della movida capitolina: daSotto la lente anche il"Il sistema di controllo del territorio finora ha tenuto grazie al senso di responsabilità dimostrato dai romani - il commento del prefetto di Roma,-. Bisogna continuare a mantenere alta l'attenzione".più intense anche adove lo scorso fine settimana si sono registrate folle in particolare nella zona dei Navigli. Sotto la lente delle forze dell'ordine finiscono anche le zone di corso Como e corso Garibaldi in particolare per verificare il rispetto dell'orario di chiusura dei locali, la presenza dei clienti in rapporto alla capienza, l'uso corretto di mascherine e il rispetto del distanziamento.invece, il Sindaco Dario Nardella ha firmato l'ordinanza che impone il. L'area interessata dal provvedimento, concordato con la prefettura, è compresa nel perimetro delimitato da piazza Beccaria (esclusa), Borgo La Croce, piazza Sant'Ambrogio, via Pietrapiana, via Giuseppe Verdi, via dell'Agnolo, viale della Giovine Italia (escluso). Predisposta anche la limitazione dell'accesso nelle vie, piazze ed altri spazi pubblici. Lecosteranno care ai trasgressori che rischiano una multa dai