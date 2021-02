Quadro rialzista per Buzzi Unicem

società attiva nel settore del cemento

FTSE MIB

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Chiusura del 4 febbraioAndamento piatto per la, componente del, che propone sul finale una variazione percentuale pari a 0%, con un trend di medio periodo impostato al rialzo.Le azioni di, su questi prezzi fissati a 20,56 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da, con stop loss posto a quota 19,74 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)