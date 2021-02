Saipem, al primo posto nella classifica Refinitiv in ambito ESG

Saipem

(Teleborsa) - Con un punteggio(Environment, Social e Governance) di 91 su 100,è al primo posto nel proprio settore di riferimento nella classifica realizzata da Refinitiv, fornitore globale di dati e infrastrutture dei mercati finanziari. La valutazione - spiega una nota - è stata effettuata analizzando gli impegni e le prestazioni ESG delle aziende su 10 temi principali (tra cui emissioni, innovazione dei prodotti ambientali, diritti umani, azionisti, ecc.) sulla base di dati pubblicamente disponibili in modo da misurare in modo trasparente e obiettivo la performance di un'azienda.Il punteggio ottenuto da Saipem rappresenta "un'eccellente performance ESG relativa e un alto grado di trasparenza nella comunicazione pubblica dei dati ESG rilevanti", come afferma la stessasul proprio sito."Questa valutazione è il risultato della forte attenzione di Saipem alla sostenibilità e si aggiunge ai già importanti e costanti riconoscimenti ottenuti negli anni, come l'inclusione nel Dow Jones Sustainability Index come leader di settore e nella conferma negli indici FTSE4Good da oltre 10 anni".