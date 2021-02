Seduta toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

bancario

alimentare

servizi finanziari

materie prime

BPER

Unicredit

Intesa Sanpaolo

Campari

Banca MPS

Cattolica Assicurazioni

Webuild

Sanlorenzo

Ferragamo

Carel Industries

Italmobiliare

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, beneficia dell'attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il, sta portando avanti ilSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,198. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.801 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dello 0,82%.Torna a scendere lo, attestandosi a +96 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,24%, piatta, che tiene la parità. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,11%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,57%), che raggiunge i 23.259 punti, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,44% rispetto alla chiusura precedente.Buona la performance a Milano dei comparti(+3,75%),(+3,04%) e(+2,18%).Il settore, con il suo -1,29%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+5,80%),(+4,18%),(+4,01%) e(+3,48%).Tra i(+8,05%),(+5,96%),(+5,32%) e(+4,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.